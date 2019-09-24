نيويورك 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرأس معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وفد المملكة المشارك في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.ويضم الوفد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //19:52ت م0356