سياسي / وزير الخارجية البحريني يلتقي بوزير الخارجية البولندي
الثلاثاء 1441/1/25 هـ الموافق 2019/09/24 م واس
نيويورك 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس
التقى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في مملكة البحرين اليوم بوزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استمرار التنسيق المشترك بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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20:54ت م
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