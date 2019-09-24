نيويورك 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسالتقى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في مملكة البحرين اليوم بوزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استمرار التنسيق المشترك بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:54ت م0366