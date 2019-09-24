عمّان 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني في نيويورك اليوم على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة برئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون.وجرى خلال اللقاء التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها، وجهود محاربة الإرهاب.// انتهى //20:55ت م0367