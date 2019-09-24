لندن 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأكٌد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم احترامه قرار المحكمة العليا بشأن إبطال قرارها بتعليق أعمال البرلمان.وقال جونسون: "إنه لا يتفق مع حيثيات الحكم ولا يعتقد أنه قرار صحيح غير أنٌه مُلزم باحترامه والعودة إلى البرلمان للمضي قدمًا في إنهاء ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".ونفى مصدر مسؤول بريطاني لوسائل الإعلام عزم رئيس الوزراء بوريس جونسون تقديم استقالته, مشيرًا إلى أنه سوف يقطع زيارته الحالية إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليعود إلى لندن غدًا لترؤس اجتماع مهم للحكومة.وكانت المحكمة العليا قد قضت اليوم بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان حتى الـ14 من أكتوبر القادم.// انتهى //21:01ت م0369