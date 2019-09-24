الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أمس في مدينة ميلانو الإيطالية، برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، الذي هنأ سموه بمناسبة تزكيته رئيسا للاتحاد العربي.وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الاتحادين العربي والدولي وتعزيز ذلك لما فيه تنمية وتطور رياضة كرة القدم في الوطن العربي، معرباً سموه عن سعادته بما وجده من رئيس الفيفا من حرص واهتمام.وكان سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل حضر حفل جوائز الاتحاد الدولي الذي شهدته إيطاليا أمس وحضره كبار مسؤولي الاتحادات القارية والدولية ونجوم كرة القدم العالمية.// انتهى //21:27ت م0371