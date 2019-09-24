عمّان 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واستعادل فريق الجزيرة الأردني لكرة القدم مع ضيفه العهد اللبناني بدون أهداف، في مباراة ذهاب نهائي غرب آسيا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، التي جمعتهما اليوم في العاصمة الأردنية عمان.ويلتقي الفريقان في الأول من الشهر المقبل في بيروت في مباراة الإياب، لتحديد هوية الفريق المتأهل إلى نهائي غرب آسيا، والذي سيلتقي بطل شرق آسيا في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.// انتهى //21:33ت م0372