الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسودّع فريق النجم الساحلي التونسي حامل اللقب منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد خسارته على ملعبه ووسط أنصاره أمام ضيفه شباب الأردن الأردني بهدف دون رد في إياب دور الـ32.وحجز شباب الأردن بطاقة في الدور ثمن النهائي بعد فوزه على بطل النسخة الماضية بنتيجة 3-1، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.وسجل هدف الضيوف والمباراة الوحيد اللاعب خالد عصام في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، وسط محاولات من الفريق التونسي ولكن دون جدوى.وأهدر أصحاب الأرض ركلة جزاء كانت كفيلة بقلب المباراة رأسا على عقب بواسطة اللاعب أنس محمد في الدقيقة 69 من عمر اللقاء تصدى لها بنجاح حارس شباب الأردن.وانضم شباب الأردن إلى قائمة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16، التي تضم الوصل والجزيرة الإماراتيين والإتحاد السعودي والمحرق البحريني والشرطة العراقي.// انتهى //21:42ت م0375