الشقيق ٢٥ محرم ١٤٤١هـ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩م واسيشهد معرض الصور الفوتوغرافية المقام ضمن فعاليات احتفالات مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان ، بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة إقبالا كبيرا من طلاب وطالبات المدارس وجميع شرائح المجتمع للاستمتاع بفعالياته المختلفة والمقامة بشاطئ الشقيق السياحي .ويتضمن المعرض الذي تنفذه بلدية الشقيق لمدة ثلاثة أيام على فترتين صباحية ومسائية ، ٤٠ صورة فوتوغرافية متنوعة للمصور الفوتوغرافي حسين عتودي تبرز العديد من الجوانب التنموية والخدمية وما حظي به مركز الشقيق وغيره من محافظات ومراكز المنطقة ومن دعم ورعاية من القيادة الرشيدة كغيرها من مناطق المملكة.// انتهى //23:09ت م0393