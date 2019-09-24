عرعر 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، شهد وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالله بن خلف الشمروخي اليوم حفل وفعاليات اليوم الوطني للمملكة الـ89 الذي ينظمه فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة.وبدئ الحفل المعد بالسلام الملكي, ثم ألقى مدير الجمعية خلف بن حمود القاران كلمة رحب فيها بالحضور، مثمناً رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية لهذا الحفل الذي يأتي في إطار الرعاية الكريمة التي تحظى بها، منوهاً في إنجازات الوطن الاصعدة كافة، رافعاً التهاني باسم كافة منسوبي الجمعية من المثقفين والمبدعين والفنانين باليوم الوطني.وقدمت على أثر ذلك قصائد شعرية وطنية بالفصحى والنبطية وفقرة انشادية وفنون فلكورية شعبية وأبريت "وطن الشموخ " ومسرحية بعنوان "معاً للوطن" تحاكي مسيرة وطن وقصة توحيدها ونحوها.وتجول وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية في المعرض المصاحب للفعاليات والتعرف على كافة الصور الوطنية المعروضة، مثمناً الجهود المبذولة في ختام الحفل، سلم مدير الجمعية خلف بن حمود القاران درعاً تذكارياً لوكيل الإمارة المساعد بهذه المناسبة .// انتهى //23:12ت م0395