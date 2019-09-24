عمّان 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني في نيويورك اليوم على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس كازاخستان قاسم جومارات توكاييف والرئيس اللبناني العماد ميشال عون.وجرى خلال اللقاءات بحث آخر المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها جهود تحقيق السلام في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية.// انتهى //23:16ت م0398