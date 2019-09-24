العارضة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العارضة في منطقة جازان غداً محاضرة دعوية بعنوان " أسباب هلاك الأمم " يلقيها سلمان بن جمعان المعيني وذلك بجامع بطحان الأعلى .وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب ضمن البرامج والمناشط الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي بهدف تصبير الناس بأمور دينهم.//انتهى//23:20ت م0403