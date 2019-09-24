ثقافي/ " أسباب هلاك الأمم".. محاضرة بتعاوني العارضة غداً
الثلاثاء 1441/1/25 هـ الموافق 2019/09/24 م واس
العارضة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العارضة في منطقة جازان غداً محاضرة دعوية بعنوان " أسباب هلاك الأمم " يلقيها سلمان بن جمعان المعيني وذلك بجامع بطحان الأعلى .
وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب ضمن البرامج والمناشط الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي بهدف تصبير الناس بأمور دينهم.
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23:20ت م
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