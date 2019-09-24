اليوم الوطني / متحف صقر الجزيرة للطيران يختتم احتفاله باليوم الوطني الـ 89
الثلاثاء 1441/1/25 هـ الموافق 2019/09/24 م واس
الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس
اختتم متحف صقر الجزيرة للطيران اليوم حفل اليوم الوطني الـ 89 بعدد من الفعاليات والعروض المميزة التي لاقت استحسان الزوار تحت مسمى " سماؤنا وطن " حيث شاركت فرقة الموسيقى العسكرية في الاحتفال بالإضافة إلى فرقة ألعاب الخفة وفرقة العرضة السعودية وفرقة العرضة الجنوبية .
وأتاحت إدارة متحف صقر الجزيرة للطيران لزوارها الكرام دخول الفعاليات التي استمرت ثلاثة أيام، ومشاهدة فيلم الحلم على طائرة النقل العسكري " C130 " ومشاهدة عدد من الأفلام القصيرة في المسرح التشبيهي بتقنية الـ 4D ومشاهدة الطائرات التي خدمت في القوات الجوية الملكية السعودية التي تأتي على رأسها طائرة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- " الداكوتا " وأول طائرة حربية اشتراها الملك عبدالعزيز " الوابيتي ".
يذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن المبادرات التي تقدمها القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في المناسبات والاحتفالات الوطنية.
// انتهى //
23:29ت م
0404