سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يرأس وفد المملكة في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سوريا
الثلاثاء 1441/1/25 هـ الموافق 2019/09/24 م واس
نيويورك 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس
ترأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير, وفد المملكة في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سوريا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.
وضم الوفد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.
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23:34ت م
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