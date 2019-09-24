أملج 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرفع عدد من المسؤولين بمحافظة أملج التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة ، مؤكدين أن اليوم الوطني مناسبة غالية تم فيها توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - , ليكون وطنا شامخا أبيا يبعث الفخر في النفوس والانتماء إليه والعيش فوق أرضه وتحت سمائه ، سائلين الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها ورخائها وتلاحمها.وقال محافظ أملج : إنها مناسبة كبيرة وحدث مهم وحدت فيه هذه الأطراف المترامية من الأرض وتوحدت فيه القلوب المتفرقة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- الذي كان أول اهتماماته توحيد الفرقة وجمع الكلمة لرفعة ونمو وتطور وبناء هذا الوطن الغالي ، ليصبح الجميع أخوة يساهمون جميعا في البناء والذود عن المكتسبات تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.وتحدث وكيل المحافظة مسعود بن مسلم الجهني قائلا : في هذا اليوم الأغر نرفع أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ونحن نحتفل بهذا اليوم أبناء وبنات هذ البلد المعطاء بما تحقق من إنجازات في جميع المجالات منذ توحيد هذه الأرض المباركة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ومن بعده أبناؤه الملوك البررة وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .من جانبه أوضح رئيس بلدية أملج ناجي بن رمضان غبان أن يوم الوطن اكتسب أهميته في قلوبنا لما أنجز فيه من بناء دولة وتوحيد أمه وقيام وطن شامخ يتبوأ الصدارة في جميع المجالات بفضل قيادة حكيمة وشعب عظيم يسهمون جميعاً في البناء والتنمية.فيما أفاد رئيس بلدية مركز الشبحة أحمد عبيدالله البلوي أنه مع إطلالة اليوم الوطني تتجدد في نفوسنا جميعاً بكل تقدير وإجلال جهود وتضحيات المؤسس وأبنائه الملوك ببناء الإنسان وتنمية المكان ، مؤكدا أن هذه المناسبة فرصة للتأكيد على اللحمة الوطنية والوقوف صفاً واحدا خلف قيادتنا الرشيدة .// يتبع //23:37ت م0406

من جهته أكد مدير مكتب التعليم هاشم الشريف أن يوم الوطن محفور في ذاكرتنا ووجداننا، تحقّق فيه التكامل والوحدة، وأزيلت فيه الفرقة والتفكك، هو اليوم الّذي يشهد له التاريخ بقيام دولة عظيمة أصبحت مركز اهتمام العالم أجمع.بدوره أفاد مدير شرطة المحافظة العقيد هشام علي الغبان أنه في كل عام ومع كل إطلالة ليومنا الوطني يستحضر فيه المواطن بكل فخر واعتزاز اليوم الذي جمع فيه الشمل ولُم الشتات وقام فيه الوطن لينعم الجميع بأمن وأمان وقوة وتمكين .بدوره أبان المشرف على فرع المياه نايف الفايدي أن الاحتفاء بيوم الوطن له معاني كثيرة تذكر بمراحل توحيد وبناء هذا الوطن الشامخ وعلى كل مواطن أن يسهم في إعمار وبناء الوطن وغرس حبه في الصغار ليعطي كل ما لديه من طاقات إبداعيه لرفعته .من جانبه قال مدير مكتب الأحوال المدنية رياض الحربي: وطني ليس أمجاد ماضية، وطني هو المستقبل الواعد لأبنائي وطني هو الحاضر الفتي الذي لا يكل من البناء .بدوره قال مدير مستشفى أملج العام أحمد الرفاعي: مناسبة اليوم الوطني عزيزة يتجدد فيها الولاء للقيادة وتزداد الهمم للبناء ومواصلة المسيرة.من جهته أكد مدير وحدة الثروة السمكية هشام المنزلاوي أن اليوم الوطني يجعلنا نستحضر ميلاد دولتنا القوية التي أصبحت مشعل الحضارة والتقدم والازدهار وقبلة الأمن والسلام في العالم.من جانبه قال رئيس مركز الشبحة محمد الرفاعي: يعيد هذا اليوم إلى الأذهان حدثا تاريخيا محفوراُ في ذاكرة كل مواطن وهو اليوم الذي وحد فيه المؤسس شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفرقة والتناحر الى رفقة وتصالح.وقال رئيس مركز الحسي محمد الحمدي بدوره : اليوم الوطني يومٌ تاريخي عظيم, ومناسبة خالدة, نعيش لحظاتها بالفخر والاعتزاز, ونستعيد من خلالها سيرة دولة كبيرة في مساحتها وأهميتها وعمقها وأثرها وتأثيرها. هو فرصة لنستلهم معاني البطولات ونستذكر نعمة الأمن والأمان والوحدة والتلاحم وقيم المواطنة الحقة.// انتهى //23:37ت م0407