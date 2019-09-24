أحد المسارحة 25 محرم 1441 الموافق 24 أغسطس 2019 م واسبدأت اليوم ، فعاليات الدورة التدريبية التي نفذها مركز التدريب بمكتب التعليم بمحافظتي أحد المسارحة والحرث تحت عنوان "أساسيات لغة الإشارة" ، وذلك بقاعة التدريب بالمكتب.وأوضح رئيس وحدة التدريب بمكتب التعليم بأحد المسارحة والحرث إبراهيم الدغريري أن الدورة التي نفذها المدرب يحي بن محمد عطيف تهدف لتعريف المشاركين فيها بلغة الإشارة والإعاقة السمعية وتعريفهم بمفهوم المعينات السمعية وطرق التواصل مع الصم والبكم ودمجهم مع المجتمع.ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن البرامج التدريبية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.//انتهى//23:47ت م0409