العلا 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرفع عضو المجلس التنسيقي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عضو المجلس المحلي سالم العبدالدائم التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .وقال في تصريح له بهذه المناسبة : إن اليوم الوطني يوم عزيز على كل مواطن ومواطنة، وفيه تتجلى معاني اللحمة والتآخي والترابط بين أبناء المملكة الذين يرفلون بنعم الله على أرض توحدت بفضل الله تعالى ثم بجهود الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - ورجاله المخلصين، ليبني لنا دولة يشار إليها بالبنان.ودعا العبدالدائم الله أن يحفظ المملكة قيادة وشعبا، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - .// انتهى //23:50ت م0410