رياضي / ثلاثة انتصارات وتعادلان في انطلاق الجولة السادسة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
الأربعاء 1441/1/26 هـ الموافق 2019/09/25 م واس
الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس
انطلقت اليوم منافسات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة خمس مباريات شهدت ثلاثة انتصارات وتعادلان .
ففي المواجهة الأولى كسب القادسية نظيره المجزل بثلاثة أهداف مقابل هدف ، والجيل والعين يتعادلان بهدف لكل منهما ، وخسر الشعلة من فريق جدة بهدفين مقابل هدف.
وفي المواجهة الرابعة تغلب الباطن على نظيره النجوم بنتيجة ثقيلة قوامها أربعة أهداف مقابل هدف ، والتقدم والنهضة يتعادلان بهدف لكل منهما .
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