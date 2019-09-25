الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسانطلقت اليوم منافسات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة خمس مباريات شهدت ثلاثة انتصارات وتعادلان .ففي المواجهة الأولى كسب القادسية نظيره المجزل بثلاثة أهداف مقابل هدف ، والجيل والعين يتعادلان بهدف لكل منهما ، وخسر الشعلة من فريق جدة بهدفين مقابل هدف.وفي المواجهة الرابعة تغلب الباطن على نظيره النجوم بنتيجة ثقيلة قوامها أربعة أهداف مقابل هدف ، والتقدم والنهضة يتعادلان بهدف لكل منهما .// انتهى//00:12ت م0412