كييف 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية بأوكرانيا حفلاً بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة وذلك في مقر السفارة بالعاصمة كييف.وقال القائم بالأعمال في السفارة الأستاذ محمد اللويحان العنقري في كلمته خلال الحفل: إنه إضافة إلى احتفالنا اليوم بالماضي العريق وتأسيس المملكة على يد المغفور له بأذن لله الملك عبد العزيز، فإننا نحتفل أيضًا بحاضر مُزهر للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، مشيدًا بالعلاقات المميزة التي تجمع أوكرانيا بالمملكة والتي تميّزت خلال الأعوام السابقة بالمتانة والصداقة، وبروح التعاون المثمر والوثيق على كافة الأصعدة، والتي تشهد في الوقت الراهن تطورًا وتقدمًا في كافة المجالات.من جانبها، أعربت وكيلة وزارة الخارجية الأوكرانية ميروسلافا شيرباتيوك عن سعادتها بحضور حفل السفارة بهذه المناسبة، مشيدةً بتطور العلاقات بين البلدين، خاصة في المجال التجاري.وشارك بالحفل عدد من أعضاء الجمعية السعودية العربية للثقافة والفنون من المدينة المنورة بقيادة رئيس لجنة الموسيقى الاستاذ تميم الأحمدي الذين قدموا الأغاني الوطنية التي نالت استحسان وإعجاب الحضور.حضر الحفل ممثلو الجهات الحكومية وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الإسلامية والاجتماعية ورجال الأعمال.// انتهى //00:45ت م0416