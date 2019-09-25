نيويورك 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسشاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (74) في نيويورك، التي بدأت أعمالها اليوم .وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق ، أن الدورة ستركز على عدد من القضايا الدولية المهمة.وقال : إن الأمانة العامة تتولى التنسيق لعقد اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزراء خارجية الدول الصديقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية وباكستان والهند، والمنظمات الإقليمية والدولية مثل الاتحاد الاوروبي ورابطة الآسيان لمناقشة المواضيع الإقليمية والدولية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك معها.وأضاف : إن الأمانة العامة ستشارك في المؤتمرات رفيعة المستوى التي تعقد خلال الدورة (74)، مثل قمة المناخ، ومؤتمر التنمية المستدامة لمراجعة التطور التنموي، والحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، واجتماع متابعة موضوع نزع التسلح النووي، والمؤتمر رفيع المستوى عن الأزمة الإنسانية في اليمن الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وهيئة الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية.// انتهى //01:02ت م0418