اليوم الوطني / أدبي جدة وجمعية الثقافة والفنون يحتفلون باليوم الوطني الـ 89
الأربعاء 1441/1/26 هـ الموافق 2019/09/25 م واس
جدة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس
أقام النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة والفنون مساء اليوم فعاليات الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 تحت شعار «همة حتى القمة» .
واشتملت الفعاليات على عروض وفلكلورات شعبية وأوبريت " همة وطن " والعرضة السعودية وعرض مسرحية ملحمة وطن السعادة وعروض الأطفال تحت إشراف لجنة ثقافة الطفل بجمعية الثقافة والفنون وعدد من القصائد الوطنية .
حضر الاحتفال عدد من المثقفين والفنانين والإعلاميين .
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