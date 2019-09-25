المدينة المنورة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساحتفت محافظة وادي الفرع التابعة لمنطقة المدينة المنورة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.وشهد الحفل الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة بالتعاون مع الجهات الحكومية, حضوراً وتفاعلاً من أهالي المحافظة بهذه المناسبة الوطنية السعيدة, عبروا فيها عن مشاعر الوفاء والولاء للوطن الغالي.واشتمل الحفل الذي حضره محافظ محافظة وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط وعدد من المسئولين, على باقة من البرامج والمشاركات الوطنية، بالإضافة إلى عدد كبير من الأنشطة التراثية, وفعاليات متنوعة خاصة بالشباب والأطفال، إضافة إلى برنامج الحفل الرئيس الذي أقيم في متحف الحمنة بهدف إتاحة الفرصة لأبناء الوطن للتعبير عن فرحتهم باليوم الوطني .// انتهى //01:05ت م0421