باريس 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسدفع حب الوطن الرحالة السعودي محمد بن راضي العنزي إلى إطلاق مبادرة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 أسماها "فرحة وطن"، قام خلالها بجولة على دراجته النارية إلى أكثر من 30 دولة آسيوية وأوروبية، رافعًا العلم السعودي طوال هذه الرحلة التي استغرقت شهرًا ونصف الشهر.وقال العنزي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: " هذه المبادرة هي جهد شخصي دفعني إليها حبي للوطن، حيث قررت في عيد الأضحى الماضي القيام بجولة في آسيا وأوروبا، أهدف من خلالها إرسال رسالة لشعوب هذه البلدان التي زرتها عن جهود المملكة ومكانتها في نفوس أبنائها، وانتهت هذه الرحلة يوم أمس في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة المملكة في فرنسا احتفاءً باليوم الوطني الـ 89، وسأعود أدراجي من خلال الدول التي مررت بها أثناء رحلتي حتى أصل إلى المملكة بإذن الله تعالى".وأضاف : " تم استقبالي في جميع هذه البلدان بالحفاوة والتكريم من قبل شعوب هذه الدول عند رؤيتهم للعلم السعودي، مشيدين بالتقدم الملحوظ الذي تشهده المملكة في جميع الأصعدة، وبالرؤية الطموحة لسموّ وليّ العهد حفظه الله.وبهذه المناسبة، قدم العنزي أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وللشعب السعودي بهذه المناسبة، داعيًا الله عز وجل أن يديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها.// انتهى //02:09ت م0426