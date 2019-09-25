نيويورك 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الاستاذ عادل بن أحمد الجبير المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا غير بيدرسن في مقر وفد المملكة في الأمم المتحدة.كما استقبل معاليه، مساء اليوم رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري.ومن جانب آخر التقى معالي الاستاذ الجبير، برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماور، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//04:49ت م0429