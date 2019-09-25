نيويورك 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسهبطت الأسهم الأمريكية في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي أكبر خسارة ليوم واحد في شهر مع اكتساب مسعى للديمقراطيين لبدء إجراءات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوة دافعة.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 141.68 نقطة، أو 0.53%، إلى 26808.31 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 25.18 نقطة، أو 0.84%، ليغلق عند 2966.60 نقطة، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 118.84 نقطة، أو 1.46%، إلى 7993.63 نقطة.// انتهى //04:51ت م0430