الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية النيجرأمير الجوف يوجّه بفتح طريق الملك عبدالله البديل المؤدي للجامعةالجبير: المملكة تدرس جميع الخيارات للرد على إيران.. وقطر تواصل تمويل الإرهابوزير الخارجية يفتتح معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنالعساف يلتقي بوزيري خارجية روسيا والنمساالجبير يرأس وفد المملكة في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سورية«التحالف»: الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخين باليستيين من صنعاء وسقوطها داخل محافظتي عمران وصعدة«التجارة» تكشف خلل مصنعي بـ 16 ألف سيارة «اكسبيديشن ونافيجيتور»سفارة المملكة في جاكرتا تنبه المواطنين بالابتعاد عن مقر البرلمان الإندونيسيالسلطات الأمنية في المملكة تنجح في تحرير مواطن من سجون «الحوثي»«إعمار اليمن» يُطلع العالم على جهوده ومشاريعه التنمويةإحباط تهريب أكثر من 26 ألف زجاجة خمر و 11 مليون سيجارة بمنفذ البطحاءالسيسي يطالب برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهابمباحثات سودانية خليجية تتناول القضايا الإقليمية والدوليةرئيس البرازيل يرفض أي تدخل دولي في غابة الأمازون.. ويهاجم ماكرونترمب: إطلاق الديمقراطيون إجراءات لعزلي حملة مطاردة «نتنة»// يتبع //06:19ت م0003