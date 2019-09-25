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الأربعاء 1441/1/26 هـ الموافق 2019/09/25 م واس
الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية النيجر
أمير الجوف يوجّه بفتح طريق الملك عبدالله البديل المؤدي للجامعة
الجبير: المملكة تدرس جميع الخيارات للرد على إيران.. وقطر تواصل تمويل الإرهاب
وزير الخارجية يفتتح معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
العساف يلتقي بوزيري خارجية روسيا والنمسا
الجبير يرأس وفد المملكة في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سورية
«التحالف»: الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخين باليستيين من صنعاء وسقوطها داخل محافظتي عمران وصعدة
«التجارة» تكشف خلل مصنعي بـ 16 ألف سيارة «اكسبيديشن ونافيجيتور»
سفارة المملكة في جاكرتا تنبه المواطنين بالابتعاد عن مقر البرلمان الإندونيسي
السلطات الأمنية في المملكة تنجح في تحرير مواطن من سجون «الحوثي»
«إعمار اليمن» يُطلع العالم على جهوده ومشاريعه التنموية
إحباط تهريب أكثر من 26 ألف زجاجة خمر و 11 مليون سيجارة بمنفذ البطحاء
السيسي يطالب برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
مباحثات سودانية خليجية تتناول القضايا الإقليمية والدولية
رئيس البرازيل يرفض أي تدخل دولي في غابة الأمازون.. ويهاجم ماكرون
ترمب: إطلاق الديمقراطيون إجراءات لعزلي حملة مطاردة «نتنة»
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