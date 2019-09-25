القاهرة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية للأمم المتحدة أن الفلسطينيين في حاجة إلى قرارات جريئة تعيد الحق لهم وتفتح الطريق أمام نقلة كبري في واقع هذه المنطقة، وإقامة منظومة أمنية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسط قوامها السلام والأمن والتعاون.وتحدثت عن وجود توافق مصري فرنسي ظهر خلال مباحثات الرئيس المصري ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا تعيد الاستقرار والأمن وتقضي على الإرهاب في الأراضي الليبية.وسلطت الصحف الضوء على دعوة المملكة العربية السعودية دول العالم لوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية الإيرانية، بعد أن أظهرت المؤشرات الأولية مسؤولية إيران عن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو.ونوهت بتنديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتصرفات الإيرانية المتعطشة للدم، ودعوته جميع دول العالم للانضمام إلى الولايات المتحدة في الضغط على إيران وعدم رفع العقوبات عنها في ظل استمرار سلوكها التهديدي للمنطقة.ولفتت الصحف الانتباه إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة غالبيتهم من محافظتي الخليل وبيت لحم.وتناقلت حكم المحكمة العليا في بريطانيا ببطلان قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعطيل مجلس العموم ودعوته للانعقاد اليوم، مشيرة إلى أن جونسون قرر قطع مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة والعودة إلى لندن لمواجهة تداعيات الموقف.// انتهى //10:23ت م0022