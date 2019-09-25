الأحساء 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسيواصل نادي محافظة الأحساء الأدبي، برامجه المتنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ 89 حتى يوم غدٍ، من خلال تقديم عروضًا ولوحات فنية وإنشادية، وحوارات ثقافية.وتتضمن الفعاليات التي أطلقها النادي بهذه المناسبة، ندوة ثقافية " السعودية 89 .. مسيرة وإنجاز وعطاء"، وأوبريت بعنوان "قوافل المجد"، إضافة إلى معرضاً بعنوان " وطن وتاريخ " كما يصاحب هذه الفعاليات جلسات وحوارات ثقافية في المقهى الثقافي؛ وديوانية المثقفين.// انتهى//10:30ت م0026