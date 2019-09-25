رام الله 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على ضرورة دعم حق تقرير المصير بالنسبة للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي، واحترام السلامة الإقليمية للدول واستقلالها السياسي، وفقا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وسلطت الصحف الضوء على أقوال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي مأساة أخلاقية عالمية، وأنه لا يمكن لأي احتلال أو نزوح أو إجراءات تتخذ بالقوة أن تمحو تاريخ شعب أو آماله أو حقوقه، أو أن تغير التراث الحقيقي للقيم المشتركة بين أتباع الديانات السماوية الثلاث.وتابعت صحف فلسطين أقوال كبير قضاة فلسطين محمود الهباش، إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين هو أساس إرساء السلام العالمي وإرساء مبادئ المحبة والسلام بين الشعوب والأمم.وتناولت صحف الصباح استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو للدراسات" وهو مركز بحثي أمريكي في واشنطن، يعمل في مجال أبحاث الشعوب، أظهر أن 65% من الإسرائيليين ينظرون إلى الأمم المتحدة بشكل سلبي.وأولت صحف هذا النهار اهتماما أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية "إن رئيس دولة فلسطين محمود عباس يخوض معركة سياسية ودبلوماسية حقيقية في أروقة الأمم المتحدة ضد مخططات التحالف الأمريكي الإسرائيلي ومؤامراته الهادفة إلى تهميش القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني، عبر فرض أجندات واعادة ترتيب الأولويات على الساحة الدولية والشرق أوسطية على وجه الخصوص، بما يؤدي إلى تغييب القضية الفلسطينية أو ترحيلها إلى أسفل سلم الاهتمامات السياسية".وأوردت صحف اليوم ما كشفت عنه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، عن مخطط استيطاني تفصيلي يهدف للاستيلاء على المزيد من أراضي قرية الناقورة شمال نابلس.ورصدت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //10:33ت م0027