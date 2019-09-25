جدة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسنظمت بلدية ذهبان التابعة لأمانة محافظة جدة، ضمن فعالياتها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، مبادرة "ازرع وطنك"، بمشاركة 89 فريقاً تطوعياً.وتهدف المبادرة إلى زرع حب الوطن في نفوس الأبناء وتربية النشء على سلوك البناء والتعمير، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية الملقاة على أبناء الوطن في المساهمة بتطوير وتعمير هذا الوطن الغالي.ورفعت رئيسة بلدية ذهبان شذى المهنا التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, مشيرة إلى أن مبادرة "ازرع وطنك" ترتبط بحب الوطن، وتجسد واقعاً حياً ببذل الجهد من أجله.تأتي المبادرة تأصيلاً لمفهوم التشجير وحماية البيئة، ما يسهم في انعكاسه بشكل إيجابي على الأجيال القادمة، وتقوية حب الوطن وضرورة الحفاظ عليه وعلى ممتلكاته العامة.// انتهى //10:35ت م0028