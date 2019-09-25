تبليسي 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساحتفت سفارة المملكة العربية السعودية في جورجيا أمس , باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية تحت شعار " همة حتى القمة " .وأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري حفل استقبال بهذه المناسبة في فندق البلتمور في العاصمة تبليسي حضره معالي نائب وزير الخارجية الجورجية, وعدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين في جورجيا والإعلاميين والمواطنين السعوديين .ويعد هذا الحفل أول إحتفالية باليوم الوطني السعودي تقام في جورجيا .// انتهى //10:41ت م0030