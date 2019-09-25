نيويورك 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسالتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ، الليلة الماضية ، مع وزير الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بالسنغال مادو با وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي ومناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.// انتهى //10:48ت م0031