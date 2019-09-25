هروب 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسدشن محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة أمس، المعرض الفني "همّة حتى القمّة" المصاحب لاحتفالات المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، وذلك بمقر المحافظة.وتجول المحافظ على المعرض الذي يستمر خمسة أيام، مطلعاً على أركانه الفنية المقامة بالتعاون مع مكتب التعليم، تضمنت ركناً خاصًا بالتراث، إلى جانب الأعمال الفنية عن النهضة التنموية في المملكة.وأشاد ابن لبدة بالمستوى الفني الرائع للمعرض الفني الذي يجسد الإبداعات الفنية وحب الوطن، مؤكداً أهمية إبراز الجانب التراثي للمحافظة.// انتهى //10:49ت م0032