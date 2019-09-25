حائل 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسهنأ المدير التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل فؤاد بن فهد الغصاب الوطن قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الــ89 للمملكة .وقال "إن ما تشهده بلادنا من دعم ورعاية دائمة لمسيرة التنمية والتطوير بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- يبعث على الفخر والاعتزاز بما نعيشه وننعم به من أمن واستقرار الأمر الذي يجعل الجميع يشعر بالاطمئنان على مستقبل بلادنا بتوفيق من الله عز وجل ".وأضاف : أننا مع بواكير العام الجديد ومناسبة اليوم الوطني الـ89 لوطننا الغالي نستشعر وبهمة عالية ما تحقق لبلادنا من منجزات حضارية عظيمة في كافة المجالات داخلياً وخارجياً منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد جلالة الملك المؤسس -طيب الله ثراه- ومن بعده أبناءه الملوك الذين واصلوا مسيرة البناء والتنمية وصولاً للعهد الزاهر الذي ننعم به بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين مهندس رؤية التنمية والتطوير لبلادنا 2030 والتي بدأنا نجني ثمارها عبر برامج التحول الوطني في كافة مجالات العمل التنموي والتي وضعت بلادنا في مصاف الدول المتقدمة ولله الحمد بإرادة صادقة وهمة عالية ننشد معها القمة في مستقبلنا القريب -بإذن الله- .ودعا المدير التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل -الله عز وجل- أن يحفظ البلاد وقيادتها ومقدساتها ومقدراتها وشعبها ورجال أمنها البواسل وينصرهم ويديم عليها نعمة الأمن والآمان.// انتهى //10:51ت م0034