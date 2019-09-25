اقتصادي / تراجع أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.2 %
الأربعاء 1441/1/26 هـ الموافق 2019/09/25 م واس
لندن 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس
تراجع سعر أوقية الذهب اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 1529.14 دولاراً أمريكياً.
وانخفض سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.2 % إلى 1536.60 دولاراً أمريكياً وذلك على خلفية بيع المستثمرين للذهب بغية تحقيق الأرباح.
وكان سعر أوقية الذهب قد ارتفع لأعلى مستوى له منذ 5 سبتمبر الجاري حيث وصل إلى 1535.60 دولاراً أمريكياً في يوم أمس الثلاثاء.
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