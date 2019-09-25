لندن 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واستراجع سعر أوقية الذهب اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 1529.14 دولاراً أمريكياً.وانخفض سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.2 % إلى 1536.60 دولاراً أمريكياً وذلك على خلفية بيع المستثمرين للذهب بغية تحقيق الأرباح.وكان سعر أوقية الذهب قد ارتفع لأعلى مستوى له منذ 5 سبتمبر الجاري حيث وصل إلى 1535.60 دولاراً أمريكياً في يوم أمس الثلاثاء.// انتهى //10:52ت م0035