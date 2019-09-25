نيويورك 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، الليلة الماضية مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فاكي محمد وذلك على هامش أعمال الدورة الـ /74/ من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الإماراتية الأفريقية وتنمية أوجه التعاون المشترك على مختلف الأصعدة ، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في ليبيا.// انتهى //10:55ت م0036