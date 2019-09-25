جيزان 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسينظم مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان بالتعاون مع الإدارة العامة للهيئات الشبابية بوكالة شؤون الشباب غدًا، برنامج "الفعاليات الشبابية" ، وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.وتتضمن الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام، ألعاب جازان زمان، وبرامج مشاة جازان، ومسابقات ثقافية، وبرامج الفن التشكيلي، وبرامج مسرحية ورياضية متنوعة، والعديد من الفعاليات التي تستهدف الشباب، إلى جانب معرض توعوي للتوعية بأضرار المخدرات بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.// انتهى //12:28ت م0069