الجزائر 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتجديد نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس نفي أي طموح لديه في الحكم، مؤكدا بأن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد يوم 12 ديسمبر القادم رغم محاولات العرقلة من طرف أقلية رافضة للتغيير الديمقراطي الحقيقي.ورصدت جلسات محاكمة رموز النظام السياسي السابق من طرف المحكمة العسكرية بتهمة التآمر على الجيش والدولة، متوقعة أن تنتهي اليوم بإصدار الأحكام على المتهمين الرئيسيين.وعرجت صحف الجزائر على أشغال الدورة 74 للجمعية العامة السنوية لمنظمة الأمم المتحدة، مبرزة تحذير الأمين العام انطونيو غوتيريس من عواقب اندلاع حرب مدمرة في الخليج تلقي بتداعياتها على العالم أجمع.// انتهى //12:29ت م0070