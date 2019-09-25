إسلام آباد 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء الزلزال الذي ضرب شمال باكستان بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر وأدى إلى مقتل 26 شخصاً وإصابة أكثر من 300 إلى جانب حدوث خسائر في الممتلكات.واهتمت باتفاق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب على بناء شراكة واسعة النطاق وذات منفعة ثنائية بين باكستان وأمريكا.وأشارت إلى اعتبار رئيس الوزراء عمران خان انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من محادثات السلام الأفغانية خطوة لا تخدم جهود السلام في المنطقة.وأخبرت عن رفض باكستان لاتهامات قائد الجيش الهندي عن تسلل الإرهابيين من باكستان إلى إقليم كشمير، حيث اعتبرها المتحدث العسكري الباكستاني اتهامات تعكس خيبة أمل الهند وفشلها في التعامل مع الوضع الإنساني في إقليم كشمير.وتناقلت في الشأن الإقليمي تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الذي قال إن موقف بلاده قوي للغاية بشأن إيران.وعرجت على اتفاق باكستان وإيطاليا على تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة التعاون بشأن القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //12:31ت م0071