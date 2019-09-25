طرابلس 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة إحاطة حول الوضع في ليبيا لوزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي.وقالت البعثة الأممية في بيان لها اليوم ،إن "وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي اجتمعوا لمناقشة الأزمة الليبية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحضر الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة الاجتماع بناء على دعوة منهم".ولفتت البعثة الأممية إلى أن الاتحاد الأوروبي عبر عن دعمه لعمل الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.يذكر أن وزير الخارجيّة الفرنسي جان-إيف لودريان، أعلن الأحد الماضي، أنّه سيترأس مع نظيره الإيطالي اجتماعا مخصّصا لليبيا في الأمم المتّحدة الخميس المقبل، بهدف الدّفع نحو تنظيم مؤتمر دولي لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.// انتهى //12:35ت م0072