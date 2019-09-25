القدس المحتلة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم رئيس جهاز الشاباك السابق ،اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عشرات المستوطنين بينهم رئيس جهاز الشاباك السابق آفي ديختر تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا الى شروحات حول "الهيكل المزعوم".// انتهى //12:37ت م0073