الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، -حفظهما الله – بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التاسع والثمانين .وقال معاليه :" إن هذا اليوم التاريخي يعد من الأيام المجيدة لهذا الوطن الكريم والمعطاء، ذو المكانة الرفيعة بين أوطان الأرض"، معبرا عن فخره واعتزازه بما تحقق للمملكة العربية السعودية من نقلات نوعية وحضارية في العهد الزاهر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي أظهرت حجم وقيمة المكانة الرفيعة للوطن والمواطن في قلب وعقل القيادة الرشيدة، وحرصها على الارتقاء بأداء كافة مكونات الوطن السياسية، والاقتصادية، والفكرية، والثقافية، وموارده البشرية، بما يلبي تطلعات وآمال مواطنيها، وفي ظروف استثنائية، لتواجه بعزم لا يلين، العديد من التحديات التنموية، وتتعامل معها بوعي عميق وعزيمة وطنية حازمة على تجاوزها وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها.وأكد الدكتور القحطاني أن رؤية المملكة 2030 بما تحمله من مضامين ومبادرات وبرامج تنموية، جعلت من الإنسان السعودي محور اهتمامها، بوصفه عنصراً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية والحفاظ على مكتسباتها، حتى بات الوطن كخلية نحل العمل فيها لا يتوقف، والمنجزات تتعاظم، وتحفه الطموحات والأمل في غد أفضل، في محيط يتمتع بالأمن والاستقرار, وبما يكفل رقي بلادنا لتكون نموذجاً ناجحاً ورائداً على جميع الأصعدة.وأشار إلى أن احتفالات اليوم الوطني إنما هي "همة حتى القمة" نصعدها فنجدد الولاء ونحتفل بالنماء، في لحظات رائدة يحتفل فيها الوطن بتحقيق أحلامه ورسم طموحاته، لنستذكر بفخر ما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات عظيمة على مدى العقود الماضية التي بدأها مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود -طيب الله ثراه – واستكملها أبناؤه ورجاله المخلصين من بعده.وقال الدكتور القحطاني :" لاننسى ونحن في غمرة احتفالنا باليوم الوطني، وسعادتنا بما تحقق لنا، في ظل قيادتنا الرشيدة، أن ندعو الله عزل وجل بالنصر والتمكين لرجال أمننا البواسل، فهم حراس منظومة الفرح والطمأنينة والأمن التي يعيشها الوطن، ويطيب لنا أن نبعث لهم في أيام فرحنا وسرورنا، برسائل الفخر والاعتزاز والشكر والعرفان، ونشدّ على أيديهم وندعو الله -عز وجلّ-أن يحفظهم ويرعاهم".وسأل مدير عام معهد الإدارة العامة الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعينهم ويسدد على طريق الخير خطاهم، وأن يحفظ البلاد من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.//انتهى//12:37ت م0074