حائل 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل أمس، المبادرات والفعاليات والأعمال التطوعية التي اقيمت بمناسبة اليوم الوطني الـ89.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي أن كافة الجهود والإمكانيات تم تسخيرها بهذه المناسبة الغالية لتترجم على أرض الواقع كأفعالٍ تعكس مسؤوليتها ولب اهتمامها.وأشار المهندس التميمي أن المبادرات شملت برنامج الصيانة التطوعية لمنازل الأسر المحتاجة وصيانة المصليات على الطرق السريعة وبرنامج الصيانة لسيارات مستفيدي الضمان الاجتماعي، وكذلك تدشين اتفاقية جمعية سفانه الصحية الخيرية التي تهدف إلى صيانة سيارات الجمعية بواسطة المتدربون و تحت إشراف مدربيهم من المعهد الصناعي الثانوي بحائل والكلية التقنية بمحافظة ببقعاء بالمنطقة .كما شملت المبادرات إطلاق حملات بيئية توعوية لنظافة المنتزهات البريّة, بالإضافة إلى مشاركة الإدارة بمبادرة "كلنا أمن" للوقوف جنبًا إلى جنب بهذه المناسبة مع رجال أمننا, إلى جانب تنفيذ حملة التبرع بالدم والتي أقيمت في الكلية التقنية بحائل وجهها منسوبو التدريب التقني والمهني بالمنطقة للجنود البواسل والعديد من المبادرات والأعمال التطوعية التي تخدم هذا الوطن الغالي, مشيداً بالدور الملموس والتوجيهات الحثيثة من القيادات في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //12:38ت م0075