سياسي / الرئيس الفلسطيني يلتقي رئيس وزراء بلجيكا
الأربعاء 1441/1/26 هـ الموافق 2019/09/25 م واس
نيويورك 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس
التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في نيويورك، رئيس وزراء بلجيكا تشارلز مايكل، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية اليوم أن الرئيس عباس اطلع ، رئيس الوزراء البلجيكي على آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ظل انسداد العملية السياسية، والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وممارساته العدوانية بحق أرضه ومقدساته الإسلامية ، وآخرها إعلان بنيامين نتنياهو حول فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، إضافة لاستمرار إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، في انتهاك واضح وصريح للمواثيق والمعاهدات الدولية.
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