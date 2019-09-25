نيويورك 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في نيويورك، رئيس وزراء بلجيكا تشارلز مايكل، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية اليوم أن الرئيس عباس اطلع ، رئيس الوزراء البلجيكي على آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ظل انسداد العملية السياسية، والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وممارساته العدوانية بحق أرضه ومقدساته الإسلامية ، وآخرها إعلان بنيامين نتنياهو حول فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، إضافة لاستمرار إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، في انتهاك واضح وصريح للمواثيق والمعاهدات الدولية.// انتهى //12:39ت م0076