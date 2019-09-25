القاهرة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واستعافت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل جلسة تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء واسعة من المستثمرين بعد ثلاث جلسات من الهبوط الحاد الذي وصفه المحللون بغير المبرر.وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 13 مليار جنيه لتبلغ مستوى 4ر678 مليار جنيه.وقفز مؤشر البورصة الرئيس/إيجي اكس 30/ بنسبة 25ر1 % ليبلغ مستوى 94ر13334 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنسبة 64ر0 % ليبلغ مستوى 25ر486 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 92ر0 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 62ر1305 نقطة.وأوضح وسطاء بالسوق ، أن أسعار الأسهم وصلت لمستويات مغرية جدا للشراء، تدعم أداءها نتائج الأعمال القوية للشركات، مشيرين إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي جميعها إيجابي وأداء البورصة خلال الأيام الماضية تأثر بحركات عشوائية من قبل المستثمرين لم تكن مبنية على أي أسس اقتصادية وهو ما سيجعل ارتداد السوق وتعافيه سريعا وقويا.// انتهى //12:40ت م0077