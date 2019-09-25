جيزان 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل محافظات أبو عريش، والداير، والعارضة، وصامطة، وفيفا، مفيدة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //12:41ت م0078