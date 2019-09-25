أبيدجان 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكوت ديفوار، عبدالله بن حمد السبيعي، حفل استقبال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ (89) في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، حضره معالي وزير الدولة، وزير الدفاع الإيفواري، حمد بكايوكو، ممثلا عن فخامة رئيس الجمهورية، ومعالي وزير التعليم العالي الإيفواري الاستاذ عبدالله مابري تواكبس، إلى جانب عدد كبير من الوزراء والمسؤولين في الدولة، وأعضاء مجلس الشيوخ التابعين للجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى أبيدجان.كما حضر الحفل نخبة من المثقفين والكتّاب والاعلاميين ورؤساء الجمعيات الدينية والمدنية والدعاة، في جمهورية الكوت ديفوار.// انتهى //12:44ت م0080