أبها 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسنظمت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية التربية بالتعاون مع مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطلاب، أمس، ندوة علمية بعنوان "حق لغة الإشارة للجميع"، وذلك في مقر كلية التربية بالمدينة الجامعية بأبها.ويأتي تنظيم الندوة بالتزامن مع اليوم العالمي للغة الإشارة ( 23 سبتمبر ) بمشاركة نخبة من المختصين في مجالات التربية الخاصة، كما تمت ترجمة فقرات الندوة بلغة الإشارة، وقدم أمجد عسيري مترجم فقرات الندوة تجربته الشخصية في تعلم لغة الإشارة، وأهميتها لدى عدد كبير من شرائح المجتمع الدولي، وفي ختام الندوة تم تكريم المشاركين وعدد من الحضور.// انتهى //14:21ت م0134