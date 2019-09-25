بريدة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة, اليوم, مدير عام فرع وزارة الزراعة والبيئة والمياه بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع, ومدير المركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران.واطلع سموه خلال اللقاء على أعمال اللجنة المشتركة لتصدير التمور , والجهود المبذولة في مراكز الخدمات لمنتجي التمور بالمنطقة, بالإضافة إلى اطلاع سموه على خطوات إقامة الملتقى الدولي للتمور بنسخته الثانية بمنطقة القصيم, والذي يأتي في إطار تأسيس منصة إقليمية ودولية متكاملة للوصول إلى تنمية الفرص بين أطراف منتجي التمور ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التبادل التجاري والمعرفي بما يحقق تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدته في المنطقة.وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز صناعة التمور كونها منتجاً وطنياً يفتخر به, مشيراً إلى أن المنافسة الاقتصادية أصبحت أكثر وأقوى للاستفادة من هذا المنتج الوطني, تحقيقاً لتطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ من خلال رؤية المملكة 2030 والتي تهتم بتعزيز المنتجات الوطنية وتعدد المصادر وتنوعها.وبين سموه أن التمور من الأركان الاقتصادية المهمة في هذه البلاد المباركة وهو أحد المنتجات الوطنية التي تساعد على خلق منظومة متكاملة عبر تعزيزه وتنميته ورفع الكفاء الإنتاجية له كون هناك ارتفاع في معدل الاستهلاك له محلياً وعالمياً, مشيراً إلى أن إقامة الملتقى الدولي للتمور بنسخته الثانية بالمنطقة سيساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والمعرفي لتطوير قطاع النخيل والتمور, وسيساهم في التنمية الشاملة لصناعة التمور وفتح فرص اقتصادية عديدة , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود ودوام التوفيق.// انتهى //14:22ت م0135