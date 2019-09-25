الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسوقع الاتحاد السعودي لكمال الأجسام اتفاقية شراكة مع شعبة الشؤون الرياضية بالحرس الوطني للقطاع الشرقي لرعاية والمشاركة في تنظيم بطولة كمال الأجسام بدوري صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر, خلال المؤتمر الذي عقد أمس في الرياض بحضور مدير إدارة العمليات بالقطاع الشرقي العميد الركن محمد بن رجاء العتيبي, وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكمال الأجسام عادل الطريفي ومدير شعبة الشؤون الرياضية بالحرس الوطني العقيد خالد القحطاني.وتعد بطولة الحرس الوطني لكمال الجسام أولى البطولات التي يرعى الاتحاد إقامتها والمشاركة في تنظيمها وستكون اللبنة الأول في التعاون المستمر مع جهات حكومية لتطوير وتنشيط رياضة كمال الأجسام بالمملكة.// انتهى //14:22ت م0136