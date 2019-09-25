عام / بلدي عنيزة يعقد جلسته الـ 48
الأربعاء 1441/1/26 هـ الموافق 2019/09/25 م واس
عنيزة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس
عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة عنيزة بمقره اليوم جلسته الـ 48 ، برئاسة رئيس المجلس فهد بن غانم المطيري .
واستعرض رئيس البلدية المهندس خلف بن حمدان العتيبي خلال الجلسة رزنامة برامج البلدية للعام 1441هـ ، وأحيلت للجنة الفنية للدراسة والمتابعة ، واستعرضت الجلسة كذلك مشروع تقاطع طريق ابوبكر الصديق مع الدائري الغربي ، وطلبات الأهالي في بعض الأحياء .
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14:23ت م
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