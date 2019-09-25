عنيزة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسعقد المجلس البلدي لبلدية محافظة عنيزة بمقره اليوم جلسته الـ 48 ، برئاسة رئيس المجلس فهد بن غانم المطيري .واستعرض رئيس البلدية المهندس خلف بن حمدان العتيبي خلال الجلسة رزنامة برامج البلدية للعام 1441هـ ، وأحيلت للجنة الفنية للدراسة والمتابعة ، واستعرضت الجلسة كذلك مشروع تقاطع طريق ابوبكر الصديق مع الدائري الغربي ، وطلبات الأهالي في بعض الأحياء .// انتهى //14:23ت م0137